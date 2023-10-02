انطلاق جوائز نوبل بالإعلان عن الفائز في فئة الطب

MENAFN - Palestine News Network ) ستوكهولم/PNN- ينطلق موسم جوائز نوبل هذ العام، اليوم الاثنين، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الطب، وهي الأولى من بين فئاتها الست.

وفي الساعة 11:30 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت السويد (09:30 بتوقيت غرينتش) على أقرب تقدير، ستقوم جمعية نوبل بمعهد كارولنسكا في ستوكهولم بالإعلان عن الفائز أو الفائزين بالجائزة.

يشار إلى أنه في الماضي تم تكريم العديد من العلماء في نفس الوقت، على سبيل المثال أولئك الذين عملوا في نفس المجال البحثي. ومنذ منح أول جائزة في عام 1901، حصل على جائزة نوبل في الطب 225 شخصا.

ولكن في العام الماضي ذهبت الجائزة إلى فائز واحد: عالم الوراثة السويدي سفانتي بابو، الذي تم تكريمه لنتائجه الرائدة في مجال التطور البشري.

ويسير موسم جائزة نوبل على نفس النمط كل عام، فبعد جائزة الطب، من المقرر الإعلان عن الجوائز في مجالات الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، تليهما جائزة نوبل في الأدب يوم الخميس.

وسيجري يوم الجمعة اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وهي الجائزة الوحيدة في السلسلة التي لا يجري الإعلان عنها في ستوكهولم، ولكن في العاصمة النرويجية أوسلو. وأخيرا، سنعود مرة أخرى إلى العاصمة السويدية، حيث سيجري الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية يوم الاثنين التالي.

وكانت جوائز نوبل قد بدأت بناء على وصية مخترع الديناميت ومانح الجائزة ألفريد نوبل (1896-1833). وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم أولئك الذين قدموا أكبر فائدة للإنسانية في كل فئة خلال العام السابق. ويجري تسليم الجوائز تقليديا في حفل يقام في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر في ذكرى وفاة نوبل.

وقامت مؤسسة نوبل هذا العام بزيادة قيمة الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة سويدية (أي مليون دولار).

(د ب أ)