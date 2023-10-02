انطلاق جوائز نوبل بالإعلان عن الفائز في فئة الطب

(MENAFN
- Palestine News Network )
ستوكهولم/PNN- ينطلق موسم جوائز نوبل هذ العام، اليوم الاثنين، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الطب، وهي الأولى من بين فئاتها الست.
وفي الساعة 11:30 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت السويد (09:30 بتوقيت غرينتش) على أقرب تقدير، ستقوم جمعية نوبل بمعهد كارولنسكا في ستوكهولم بالإعلان عن الفائز أو الفائزين بالجائزة.
يشار إلى أنه في الماضي تم تكريم العديد من العلماء في نفس الوقت، على سبيل المثال أولئك الذين عملوا في نفس المجال البحثي. ومنذ منح أول جائزة في عام 1901، حصل على جائزة نوبل في الطب 225 شخصا.
ولكن في العام الماضي ذهبت الجائزة إلى فائز واحد: عالم الوراثة السويدي سفانتي بابو، الذي تم تكريمه لنتائجه الرائدة في مجال التطور البشري.
ويسير موسم جائزة نوبل على نفس النمط كل عام، فبعد جائزة الطب، من المقرر الإعلان عن الجوائز في مجالات الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، تليهما جائزة نوبل في الأدب يوم الخميس.
وسيجري يوم الجمعة اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، وهي الجائزة الوحيدة في السلسلة التي لا يجري الإعلان عنها في ستوكهولم، ولكن في العاصمة النرويجية أوسلو. وأخيرا، سنعود مرة أخرى إلى العاصمة السويدية، حيث سيجري الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية يوم الاثنين التالي.
وكانت جوائز نوبل قد بدأت بناء على وصية مخترع الديناميت ومانح الجائزة ألفريد نوبل (1896-1833). وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم أولئك الذين قدموا أكبر فائدة للإنسانية في كل فئة خلال العام السابق. ويجري تسليم الجوائز تقليديا في حفل يقام في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر في ذكرى وفاة نوبل.
وقامت مؤسسة نوبل هذا العام بزيادة قيمة الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة سويدية (أي مليون دولار).
(د ب أ)
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