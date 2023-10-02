تعطيل الدراسة بمدارس برقة شمال غرب نابلس جراء عدوان الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أعلن القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة بمدارس قرية برقة شمال غرب نابلس، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل القرية الليلة الماضية.
وأوضح دغلس أن القرار جاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في نابلس، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، في أعقاب عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على القرية، الذي أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، والعشرات بالاختناق.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل القرية الثلاثة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.
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