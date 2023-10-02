تعطيل الدراسة بمدارس برقة شمال غرب نابلس جراء عدوان الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أعلن القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة بمدارس قرية برقة شمال غرب نابلس، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل القرية الليلة الماضية.

وأوضح دغلس أن القرار جاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في نابلس، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، في أعقاب عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على القرية، الذي أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، والعشرات بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل القرية الثلاثة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.



