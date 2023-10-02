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محاولات لبث الفرقة... نتنياهو ينفي التقارير عن خلاف مع بن غفير

10/2/2023 3:17:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشائعات عن خلافه مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفا هذه الأنباء بأنها محاولات خبيثة لبث الفرقة في الائتلاف الحاكم.

وجاءت التقارير في أعقاب عدم دعوة نتنياهو لبن غفير لحضور اجتماع يوم أمس الأحد مع وزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الاجتماع "ركز على إيران ولم يتناول أي مسائل أمنية داخلية" هي جزء من اختصاص بن غفير.

وشدد البيان على أن
"أي محاولة لافتعال صراع بين رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي ونسبه إلى مصادر مقربة من رئيس الوزراء هي باطلة تماما، وتتم عن قصد"، مؤكدا أن "نتنياهو وبن غفير سيواصلان التعاون من أجل خير جميع المواطنين الإسرائيليين".

إلا أن مصدر مقرب من بن غفير أصدر بيانا أعطى فيه مصداقية للتقارير التي تتحدث عن خلاف، وقال فيه إن "بن غفير سيواصل التعبير عن آرائه والسعي بنشاط إلى تنفيذ أجندة اليمين الكامل، حتى لو لم يتم استدعاؤه لمثل هذه الاجتماعات أو غيرها".

وأضاف: "لقد تم انتخاب الوزير بن غفير لخدمة الشعب، والتزامه لا يتزعزع. وفي أي جلسة يحضرها، سيعبر عن آرائه".

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