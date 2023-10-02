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مستوطنون يهدمون غرفة زراعية جنوب الخليل

10/2/2023 3:17:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدم مستوطنون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية بمنطقة المرتبة في عين البيضا شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا هدموا غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر دعاجنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سوسيا ومنيزل ببلدة يطا، وبلدة السموع، ونصبت حواجز مشددة على الطرق المؤدية على مداخلها، وعرقلت مرور المواطنين.

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