مستوطنون يهدمون غرفة زراعية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدم مستوطنون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية بمنطقة المرتبة في عين البيضا شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا هدموا غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر دعاجنة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سوسيا ومنيزل ببلدة يطا، وبلدة السموع، ونصبت حواجز مشددة على الطرق المؤدية على مداخلها، وعرقلت مرور المواطنين.
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