الإحصاء: 5.48 مليون نسمة عدد السكان في فلسطين حتى منتصف 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد السكان في فلسطين بلغ 5.48 مليون نسمة، حتى منتصف العام الجاري.

واستعرض "الإحصاء"، في تقرير صدر عنه اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، ويوم الإسكان العربي، الذي جاء تحت شعار: "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع"، أهم مؤشرات ظروف السكن في فلسطين ذات العلاقة بمؤشرات التنمية المستدامة.

ويقيم 78% من السكان في تجمعات مصنفة كحضر، و14% في الريف، و8% في المخيمات، في حين بلغت الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام الجاري، 910 أفراد/ كم2 في فلسطين (575 فردا/ كم2 في الضفة مقابل 6,102 فرد/ كم2 في قطاع غزة).

81% من الأسر تسكن مساكن مملوكة لأحد أفراد الأسرة

81% من الأسر مسكنها مملوك لأحد أفراد الأسرة، بواقع 87% في الضفة، و70% في قطاع غزة في عام 2022.

كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 7% (5% في الضفة، مقابل 10% في قطاع غزة)، في حين تبلغ نسبة الأسر التي تسكن مساكن دون مقابل أو مقابل عمل 12% (7% في الضفة، مقابل 20% في قطاع غزة)، خلال عام 2022.

أكثر من نصف الأسر تعيش في شقق سكنية

وبلغ إجمالي الأسر في فلسطين التي تعيش في شقق سكنية 54%، في حين أن 43% من الأسر تسكن في مساكن مصنفة كمنزل، وأقل من النصف بالمئة من الأسر تسكن في "فيلا"، و3% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة، أو خيمة، أو أخرى في عام 2022.

بالمتوسط يقيم 1.5 فرد للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين

متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين بلغ 1.5 فرد/ غرفة في عام 2022، (بواقع 1.5 فرد/ غرفة في الحضر والريف، مقابل 1.8 فرد/ غرفة في المخيمات)، أما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرد/ غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.7 فرد/ غرفة في قطاع غزة.

5% من أسر الضفة تعيش في مساكن مكتظة مقابل 9% في قطاع غزة

5% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، (بواقع 5% في الضفة الغربية، مقابل 9% في قطاع غزة)، وأما على مستوى نوع التجمع فتبلغ 6% في الحضر والريف وترتفع إلى 9% في المخيمات في عام 2022.

ويصل متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.5 غرفة عام 2022 في فلسطين، في حين يبلغ المتوسط 3.5 غرفة في الحضر و3.6 غرفة في الريف مقابل 3.2 غرفة في المخيمات، أما عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة وقطاع غزة فيبلغ 3.5 غرفة، خلال عام 2022.



4% فقط من سكان قطاع غزة لديهم وصول إلى مياه آمنة وخالية من التلوث

وحول مصادر المياه المدارة بشكل آمن (تعرف على أنها المصادر المحسنة، المستخدمة في المسكن، والمتوفرة عند الحاجة، والخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli) (، تشير البيانات إلى أن 40% من السكان في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن (بواقع 66% في الضفة، مقابل 4% في قطاع غزة)، وبلغت هذه النسبة حسب نوع التجمع 36% في الحضر و67% في الريف، وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من السكان في المخيمات في عام 2020.

59% من الأسر تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي

28% من الأسر الفلسطينية في عام 2020 تقيم في مساكن متصلة بحفر امتصاصية، و12% من الأسر تعتمد الحفر الصماء للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 59% من الأسر الفلسطينية، و2% من الأسر تستخدم طرقا أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 96% في المخيمات و64% في الحضر و10% في الريف على التوالي.

معظم المساكن لديها وسائل صرف صحي محسن

99% من الأسر الفلسطينية في عام 2020 لديها صرف صحي محسن يشمل (مرحاضا متصلا بشبكة صرف صحي عامة، أو مرحاضا متصلا بحفرة امتصاصية، أو مرحاضا متصلا بحفرة صماء)، وأما على مستوى نوع التجمع فلدى 99% من الأسر التي تقيم في الحضر والمخيمات صرف صحي محسن مقابل 97% في الريف.

ارتفاع عدد الوحدات السكنية المرخصة لعام 2022

بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين (الجديدة والقائمة) 23,148 وحدة سكنية مرخصة، بمتوسط مساحة 167.3م2، حيث تتوزع بواقع 21,447 وحدة سكنية مرخصة في الضفة بمتوسط مساحة 167.0م2، وفي قطاع غزة 1,701 وحدة سكنية مرخصة بمتوسط مساحة 171.0 م2، حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية لعام 2022.

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