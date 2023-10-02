أسعار الذهب عالمياً تهبط 5 دولارات

أسعار الذهب عالمياً تهبط 5 دولارات
التاريخ
10/2/2023 3:17:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً، خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.
وتراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 5.01 دولار، ليصل إلى 1843.83 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم كانون الأول 2023 بنسبة 0.34%، أو ما يعادل 6.35 دولار، لتصل إلى 1859.75 دولار للأونصة.
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