Monday, 02 October 2023 01:42 GMT

أسعار الذهب عالمياً تهبط 5 دولارات

10/2/2023 3:17:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب عالمياً، خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.
وتراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 5.01 دولار، ليصل إلى 1843.83 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم كانون الأول 2023 بنسبة 0.34%، أو ما يعادل 6.35 دولار، لتصل إلى 1859.75 دولار للأونصة.

MENAFN02102023000208011052ID1107172885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث