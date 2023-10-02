57.9 % ارتفاع قيمة شهادات المنشأ لتجارة عمّان خلال 9 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 57.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.



ووفقاً لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1.038 مليار دينار، مقابل نحو 658 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب المعطيات الإحصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 27650 شهادة، مقارنة مع 27036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.3%.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول، بمقدمتها السعودية بعدد 7117 شهادة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 442 مليون دينار، والزراعية نحو 134 مليون دينار، والصناعية نحو 130 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 121 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.

