ألمانيا تشيد بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة وتسعى لتوسيع الوصول إلى الأسواق

(MENAFN
) أشادت ألمانيا بدعم الصين لإطار إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين للدول الأشد فقراً في تقرير مشترك عقب نقاشهما المالي في فرانكفورت في بداية الأسبوع. ولفت كريستيان ليندنر, وزير المالية الألماني, إلى أهمية دور الصين كلاعب مهم في السياسة العالمية.
كما لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول خطط إعادة الهيكلة في التقرير المشترك، ولكن في شهر نيسان، لفت مصدر إلى أن الصين قد تتنازل عن مطالبتها بمشاركة مصارف التنمية متعددة الأطراف في تحمل جزء من الخسائر في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة.
كذلك أظهرتا ألمانيا والصين أيضًا استعدادًا لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين، اذ اقترح وزير المالية الألماني رفع تردد الحوارات المالية بين البلدين وجعلها سنوية بدلاً من سنوات، بهدف تعزيز التقدم في العلاقات الاقتصادية بينهما.
في حين أفاد ليندنر "في السياسة، تعتبر سنتين فترة طويلة، ولكن في المسائل المالية، تعتبر سنتين دهرا". وأكمل أن المؤتمر أبرم في فرانكفورت، اذ تريد ألمانيا دعم هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.
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