سفن جديدة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر بديل

(MENAFN
) كشفت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة يوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول, وجود 5 سفن جديدة في الطريق إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد تم فتحه لاستئناف الصادرات الزراعية. يأتي ذلك كبديل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.
كما بينت التقارير سابقاَ بأن 3 سفن شحن تركت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود يوم الأحد عقب التحميل لتصير الأجدد التي تبحر منذ اقامة كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتاً بعد انسحاب روسيا من صفقة سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية. وسمّى النظام الخمسة سفن المتوجهه إلى الموانئ بأولجا وفورزا وإيدا ونيو ليجاسي دوريا وداني بوي.
كذلك أفاد أولكسندر كوبراكوف, نائب رئيس وزراء أوكرانيا, في أيلول بأن هناك 3 سفن في اتجاهها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل صادرات أغذية وصلب أكثر.
في حين من المخطط أن تنقل سفن الشحن الضخمة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا 127 ألف طن من السلع الزراعية وخام الحديد إلى الصين وإسبانيا ومصر.
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