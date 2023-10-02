نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يرفض الحديث عن خفض قريب لأسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفض لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الحديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو باعتبار هذا الحديث سابق لأوانه
محذرا من التحديات التي يمكن أن تظهر
في
المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% سنويا على المدى المتوسط.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن جويندوز
القول "نحن في طريقنا نحو خفض التضخم إلى 2%" وذلك قبل أيام قليلة من
نشر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يوم الجمعة المقبل.
وأضاف أنه يجب مراقبة التطورات
عن كثب
"حيث أن الميل الأخير من الرحلة لن يكون سهلا" لآن العوامل التي يمكن أن تدمر عملية خفض التضخم مازالت قوية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العامل الحاسم الذي يحدد الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي هو السرعة التي تنتقل بها تأثيرات تشديد السياسة النقدية من البنوك وأسواق السندات إلى المستهلكين والشركات.
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