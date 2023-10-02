نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يرفض الحديث عن خفض قريب لأسعار الفائدة

رفض لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الحديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو باعتبار هذا الحديث سابق لأوانه

محذرا من التحديات التي يمكن أن تظهر

في

المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2% سنويا على المدى المتوسط.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن جويندوز

القول "نحن في طريقنا نحو خفض التضخم إلى 2%" وذلك قبل أيام قليلة من

نشر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أنه يجب مراقبة التطورات

عن كثب

"حيث أن الميل الأخير من الرحلة لن يكون سهلا" لآن العوامل التي يمكن أن تدمر عملية خفض التضخم مازالت قوية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العامل الحاسم الذي يحدد الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي هو السرعة التي تنتقل بها تأثيرات تشديد السياسة النقدية من البنوك وأسواق السندات إلى المستهلكين والشركات.