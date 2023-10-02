1. مليار دينار صادرات تجارة عمّان

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 57.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1.038 مليار دينار، مقابل نحو 658 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 27650 شهادة، مقارنة مع 27036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.3 بالمئة.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول بمقدمتها السعودية بعدد 7117 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 3053 فالعراق 1603ومصر 826، ثم سويسرا بعدد 16 شهادة.

وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 433 مليون دينار ودولة الإمارات العربية نحو 154 مليون دينار، والسعودية 81 مليون دينار، وسويسرا 73 مليون دينار، ثم مصر بقيمة 72.7 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية“إعادة تصدير” نحو 442 مليون دينار والزراعية نحو 134 مليون دينار والصناعية نحو 130 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 121 مليون دينار والبقية لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.