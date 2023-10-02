النفط يرتفع بفضل توقعات قلة المعروض العالمي وتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب الأسود زيادة اليوم الاثنين بتاريخ 2 تشرين الأول، مع استعادة بعض الخسائر التي منيت بها في جلسة يوم الجمعة الموافق 29 أيلول، حيث ركز المستثمرون على توقعات قلة المعروض العالمي للذهب الأسود. وأيضًا نتيجة لاتفاق آخر لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، مما دفعهم إلى تجديد شهيتهم للمخاطرة.
كما ازدادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول بمعدل 0.2 بالمئة وفي الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، ما يعادل 18 سنتًا، لتصل إلى 92.38 دولار للبرميل. وذلك بعد أن تراجعت 90 سنتًا في جلسة يوم الجمعة. وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني، فقد تراجعت 7 سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند إغلاق جلسة يوم الجمعة.
كذلك زادت العقود الآجلة بمعدل 0.3 بالمئة بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف "دبليو تي آي"، ما يعادل 23 سنتًا، لتبلغ 95.31 دولار للبرميل بعد تدهورها بمقدار 92 سنتًا يوم الجمعة.
في حين تأتي هذه الزيادة بعد أن شهدت أسعار الذهب الأسود زيادة بمعدل تقريبية 30 بالمئة في الربع القبل الأخير من السنة، بفضل تكهنات قلة المعروض النفطي في الربع الرابع من السنة، نتيجة لتمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى آخر السنة.
وتفلت مصادر إلى أن من المستبعد تعديل سياسة إنتاج الذهب الأسود الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها "أوبك+" في اجتماع اللجنة الوزارية المقبل يوم الأربعاء، اذ يظل تقليل الإمدادات وارتفاع الطلب على الذهب الأسود عوامل داعمة لزيادة أسعار الذهب الأسود.
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