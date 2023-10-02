الكونغرس الأمريكي يتوصل إلى تسوية لتجنب إغلاق الحكومة مع دعوة لمساعدة أوكرانيا

(MENAFN
) تجنبت الولايات المتحدة بصعوبة إغلاق الحكومة المكلف للوكالات الفيدرالية بفضل إقرار الكونغرس تشريعًا توافقيًا، مما يسمح بمواصلة عمل الحكومة حتى السابع عشر من تشرين الثاني. ورحب جو بايدن, الرئيس الأمريكي, بالصفقة لتجنب إغلاق الحكومة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة بسرعة على مساعدات لأوكرانيا بعد أن استثنيت من الصفقة.
كما لفت بايدن في تقريره إلى أهمية دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلاً: "لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
كذلك تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءً طارئًا يتيح استمرار تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتًا لمدة 45 يومًا. ووضع مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة بمقدرا 1.66 تريليون دولار، والذي يشمل تمويل الإغاثة في حالات الكوارث والعديد من القضايا الأخرى.
في حين بالرغم من تبني هذا التشريع، لم تتضمن المساعدات الخاصة بأوكرانيا. إلا أن المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أن هذا الأمر سيتم التعامل معه بشكل منفصل. وقبيل 3 ساعات فقط من إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب نصًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة.
وهذه الخطوات تُظهر التزام أمريكا بمنع إغلاق الحكومة والاستمرار في دعم القضايا الدولية المهمة مثل دعم أوكرانيا في وقت حرج.
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