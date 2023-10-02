عقوبات بقيمة 53 مليون دولار تفرض على غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا

(MENAFN
) أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية عن فرض غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليون دولار على مصارف مشهورة، وذلك بسبب عدم الامتثال للتنظيمات وانتهاكات أخرى. تضمنت هذه العقوبات مصرف "غولدمان ساكس" الذي تم فرض عليه غرامة بقيمة 30 مليون دولار بسبب انتهاكات تتعلق بمراقبة أنشطة تجارة المقايضات والإبلاغ عن تواريخ المقايضات بشكل دقيق.
كما تعتبر هذه العقوبة استمرارًا لعقوبات أُعلن عنها في الأسبوع السابق حيث تم تغريم "غولدمان ساكس" بمبلغ 3 ملايين دولار، بسبب فشله في مراقبة مركز كبير لعميل واحد في صفقة آجلة للذهب الأسود في كانون الأول من عام 2017.
كذلك تشمل العقوبات أيضًا "جيه بي مورغان تشيس" التي فُرضت عليها غرامة قدرها 15 مليون دولار، و "بنك أوف أمريكا" الذي فُرضت عليه غرامة بقيمة 8 ملايين دولار، وذلك بسبب انتهاكات تتعلق بعملية الإبلاغ عن ملايين المعاملات المتعلقة بالمقايضات.
في حين لم ترد "بنك أوف أمريكا" على الفور على طلبات للتعليق بشأن هذه العقوبات، بينما لم يصدر "جيه بي مورغان تشيس" بيانًا على الفور حول هذه القضية. وتُظهر هذه العقوبات التزام السلطات التنظيمية بفرض القوانين والضوابط على المؤسسات المالية لضمان شفافية ونزاهة الأسواق المالية.
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