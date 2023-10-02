زيادة الحد الأدنى للرواتب في اليابان تثير توترات بسبب ارتفاع الأسعار

(MENAFN
) من المقرر أن يشهد الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء اليابان ارتفاعًا اعتبارًا من الأول من تشرين الأول الحالي، في وقت تزايدت فيه مخاوف العمال والشركات بسبب تصاعد الأسعار. سيبدأ أغلب المحافظات في تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يوم أمس الأحد الموافق 1 تشرين الأول، تبعاَ لتقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".
كما يتم تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور في كل محافظة كل سنة، استنادًا إلى مقترحات من لجنة تابعة لوزارة العمل. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى حوالي 1004 ينات، أو ما يعادل نحو 6.7 دولارات. ستكون هذه الزيادة قياسية، حيث يمثل زيادة تقريبية بلغت نحو 30 سنتًا مقارنة بالعام الماضي.
كذلك تعد طوكيو من بين المحافظات ذات أعلى مستوى للأجور في الساعة على سبيل المثال،، حيث يبلغ 1113 ينًا، أو حوالي 7.4 دولارات. بينما تأتي محافظة إيواتي بأقل مستوى للأجور في الساعة بواقع 893 ينًا، أو ما يقارب الـ 6 دولارات.
في حين تجابه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في التعامل مع هذه الزيادة، حيث يتزايد الضغط على هؤلاء الأصحاب في محاولة للمحافظة على استدامة أعمالهم. وفي المقابل، يعتبر العمال أن رفع الرواتب ليس كافياَ لتعويض زيادات الأسعار المتواصلة، مما يجعل هذا الأمر قضية حساسة تثير جدلًا اقتصاديًا واجتماعيًا في اليابان.
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