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أرضية ملعب آزادي تثير استياء نيمار

10/2/2023 2:30:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبر النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال السعودي عن استيائه من الأرضية الرديئة في ملعب آزادي بطهران قبل مواجهة نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الهلال قد تعادل على أرضه في الجولة الأولى مع نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدف لمثله منتصف الشهر الماضي، فيما تفوق نساجي على مومبابي الهندي بنتيجة 2-0.

وتحدث نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو تم تداوله لأرضية ملعب آزادي التي بدت في وضعية سيئة مؤكدا استغرابه الشديد من حالتها.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة عن الاتحاد والتعاون صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، ونقطتين عن النصر رابع الترتيب.

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