أرضية ملعب آزادي تثير استياء نيمار

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- Khaberni) خبرني - عبر النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم الهلال السعودي عن استيائه من الأرضية الرديئة في ملعب آزادي بطهران قبل مواجهة نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.
ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وكان الهلال قد تعادل على أرضه في الجولة الأولى مع نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدف لمثله منتصف الشهر الماضي، فيما تفوق نساجي على مومبابي الهندي بنتيجة 2-0.
وتحدث نيمار عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو تم تداوله لأرضية ملعب آزادي التي بدت في وضعية سيئة مؤكدا استغرابه الشديد من حالتها.
يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة عن الاتحاد والتعاون صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، ونقطتين عن النصر رابع الترتيب.
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