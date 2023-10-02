سوق السندات الصينية تشهد طروحات بقيمة 6.63 تريليون يوان خلال أغسطس الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 6.63 تريليون يوان صيني (42ر923 مليار دولار).
ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 922.42 مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 1.31 تريليون يوان.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 919.47 مليار يوان، في حين
وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى حوالي 1.45 تريليون يوان.
في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى33.17مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات
شهادات إيداع الإنتربنك إلى حوالي 1.96 تريليون يوان.
MENAFN02102023000110011019ID1107172791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.