سوق السندات الصينية تشهد طروحات بقيمة 6.63 تريليون يوان خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين وصول قيمة طروحات السندات في السوق الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 6.63 تريليون يوان صيني (42ر923 مليار دولار).

ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال أغسطس الماضي إلى 922.42 مليار يوان، في حين وصلت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 1.31 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إصدارات سندات المؤسسات المالية وصل خلال الشهر نفسه إلى 919.47 مليار يوان، في حين

وصل إجمالي طروحات شركات التمويل إلى حوالي 1.45 تريليون يوان.

في الوقت نفسه وصلت قيمة السندات المضمونة بقروض إلى33.17مليار يون، في حين وصلت قيمة طروحات

شهادات إيداع الإنتربنك إلى حوالي 1.96 تريليون يوان.