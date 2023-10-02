«دي تي آر» للعملات المشفرة المستقرة تدشن أعمالها في الإمارات

أعلنت شركة ديستربيوتد تيكنولوجيز ريسيرتش «DTR - دي تي آر»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن تدشين أعمالها في الإمارات، كما أعلنت ترخيص تقنيتها للعملات المستقرة لصالح شركة دي آر إيه إم ترست «DRAM Trust» ومقرها هونج كونج. وتعد هذه الخطوة الأولى للشركة لتنفيذ خططها لتطوير تقنيات مبتكرة تعزز الشمول المالي.

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المربوطة قيمتها بأصل آخر مستقر يدعمها. وتعد العملات المستقرة المدعومة بالنقود الورقية، مثل عملة«دي آر إيه إم»، واحدة من أكثر العملات المستقرة شعبية. وكلمة «دي آر إيه إم»(DRAM) هي اختصار لذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية، ذاكرة أشباه الموصلات المبسطة التي أسهمت في إحداث ثورة في الحواسيب الصغيرة، وكانت مصدر إلهام لاسم العملة المستقرة. وتؤمن شركة«دي آر إيه إم ترست»بأن عملة«دي آر إيه إم»، عملة الوصول العشوائي الديناميكي، ستحقق الشيء نفسه على مستوى النظام النقدي.

وقال أكشاي ناهيتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة«دي تي آر»:«يعد إطلاق أعمال الشركة في سوق أبوظبي العالمي وترخيص منتجها لصالح شركة دي آر إيه إم ترست خطوة أولية نحو تحقيق طموحاتنا الكبيرة. وتلبي تقنياتنا التي تعتمد أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، ما تحتاجه أسواق العملات المشفرة من فاعلية وسهولة استخدام وحوكمة وأمن وشفافية واستقرار».

ويشهد الطلب على العملات المشفرة غير المتذبذبة، مثل العملات المستقرة، نمواً لافتاً مع ارتفاع شهية المستثمرين. وبحسب تقرير صادر عن معهد«بيرنشتاين»للأبحاث المالية في شهر أغسطس الماضي يتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة إلى 2.8 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مقابل 125 مليار دولار حالياً.

ووقع اختيار«دي تي آر»على شركة«دي آر إيه أم»، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتمنحها هذا الترخيص بفضل ما تتمتع به الأخيرة من التزام عميق بالشفافية، ولاستثمارها في الأمن السيبراني والتدقيق، إضافة إلى قدرتها على تحويل الثروات وتخزينها على صورة عملات مستقرة مرتبطة بالدولار وقابلة للتداول في السوق.

وستقوم شركة دي آر إيه إم ترست بنشر بيانات شبه آنية حول احتياطياتها وحجم الرموز التي تقوم بسكها.

وأضاف ناهيتا:«تستمر التقلبات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة في جذب الاهتمام بالعملات الرقمية البديلة، وبخاصة العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات العملات الورقية المحمية والتي تتمتع بشفافية كاملة. وستستقطب عملة DRAM اهتمام أولئك الذين يتطلعون للاستثمار أو تخزين الثروة وحفظها في منتج غير مقوم بالدولار الأمريكي لكنه يتمتع بالاستقرار وقابل للتسويق والتداول».

وتتوفر عملات«دي آر إيه إم»بشكل فوري في العديد من منصات التبادل اللامركزية (DEX) بما في ذلك Uniswap وPancakeswap. وتعتزم شركة «دي آر إيه إم ترست» بدء التعامل مع بورصات مركزية ومنصات أخرى في المستقبل القريب.

وتتوقع شركة «دي تي آر» إطلاق حل المحفظة اللامركزية في أوائل عام 2024، كجزء من خططها لتوسعة منتجاتها، ما سيسهم في تعزيز استخدام الرموز الرقمية على نطاق واسع.