12.3 % نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي في الربع الثاني

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي ارتفع في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 12.3%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وأشارت تقديرات المركز إلى أنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها خلال الربع الثاني من عام 2023، ليسجِّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم، بعد أن حقَّق قيمةً قياسيةً في الربع الأول من العام ذاته تجاوزت 146 مليار درهم.

وسجِّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.

ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها المركز، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني من 2023 أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7%، ما عزَّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.

استراتيجية التنويع

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يؤكِّد استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي، في ظل التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي، نجاحَ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على التكيُّف مع التقلُّبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويعكس ذلك نجاح استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخَذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفِّزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثِّرةً، ووجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونجدِّد التزامنا بتحقيق أهداف (اقتصاد الصقر) للوصول إلى آفاق جديدة من التنمية المستدامة».

ويواصل اقتصاد أبوظبي نموَّه القوي والإيجابي في الشهور الستة الأولى من عام 2023 بالاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية، والارتكاز على بنية تحتية اقتصادية قوية، وأطر تشريعية تنافسية، وإصلاحات حيوية، وسياسات ومبادرات استباقية، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تسرِّع منذ إطلاقها في يونيو 2022 التحوُّلَ في الأنشطة الصناعية، وتعزِّز مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة: «ما زالت القطاعات غير النفطية تحقِّق معدلات نمو استثنائية تؤكِّد مكانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواجهة التحديات التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي. وتثبت التقديرات الإحصائية الربعية للناتج المحلي الإجمالي تقديمَ اقتصاد الإمارة ميزةً تنافسيةً للمستثمرين، بفضل النمو المتراكم للقطاعات الاقتصادية الحيوية. وقد أسهم هذا النمو الكبير في زيادة القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة إلى أعلى قيمة له في الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 287 مليار درهم بفضل الإسهامات الكبيرة لقطاعات التصنيع والبناء والتشييد والقطاع المالي».

التشييد والبناء

وتشير التقديرات الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية في الربع الثاني من عام 2023 وصلت إلى 19.1%، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022، مسجلاً أعلى قيمة ربعية منذ عام 2014 بقيمة 25.3 مليار درهم، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.8%، بفضل قدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.

وواصل قطاع التصنيع نموَّه بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014، محقِّقاً نحو 25 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، وصولاً لأعلى نسبة إسهام له في الناتج المحلي الإجمالي في ربع عام بقيمة 8.7%، مع حصة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 16.2% خلال الفترة ذاتها.

تجارة الجملة والتجزئة

وحقَّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014 بقيمة 16.7 مليار درهم، لتصل نسبة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 5.8%. وبلغت نسبة النمو الكلي في هذا القطاع 13.4% خلال الفترة ذاتها.

ووصلت قيمة قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصحة العامة لأعلى مستوى لهما أيضاً منذ عام 2014، بقيمة 8 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5% للقطاع الأول، وقيمة 4.6 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5% للقطاع الثاني في عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات والصحة العامة.

وتشير إحصاءات الربع الثاني لعام 2023 إلى نمو استثنائي للقطاع المالي، إذ حقَّق أعلى نمو منذ عام 2014 بنسبة 29.7% مع نمو قيمة هذا القطاع إلى أعلى قيمة ربعية له خلال خمسة أعوام، لتصل إلى أكثر من 18 مليار درهم بفضل السياسات المالية والمصرفية التي تتبعها الإمارة، لتعزيز المكانة التنافسية لها محلياً ودولياً.

وترصد التقديرات ازدهار قطاع النقل والتخزين وقطاع خدمات الإقامة والطعام أيضاً، إذ بلغت نسبة نمو الأول 16.9%، والثاني 13.6% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.