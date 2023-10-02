(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، ثباتا مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.
ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.
MENAFN02102023000110011019ID1107172788
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.