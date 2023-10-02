شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، ثباتا مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيها للشراء 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.