صندوق النقد الدولي يستعرض أهداف وتحديات سياسة مالية أوكرانيا في اجتماعات مستقبلية

(MENAFN
) تعيش أوكرانيا حالة من الاقتصاد الصعب منذ اندلاع النزاع مع روسيا في شباط من العام الماضي. وتتكل الحكومة الأوكرانية بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة. وفي هذا السياق، أعلن ممثل صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، فاهرام ستيبانيان، عن بدء عقد مؤتمرات تهدف إلى مناقشة أهداف وتحديات السياسة المالية في البلاد.
كما يأتي هذا في ضوء برنامج قرض مدته عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار تقدمه الصندوق لأوكرانيا، حيث بدأت بعثته بمراجعة ثانية لهذا البرنامج في الأسبوع الماضي. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الاقتصاد الأوكراني في وقت تشهد فيه البلاد مواجهة قوات روسية.
كذلك تشمل هذه الحزمة الدعم العالمي بقيمة 115 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد الأوكراني ودعمه في هذه الظروف الصعبة. ومن المتوقع أن تركز الاجتماعات التي ستُعقد في كييف على تحديد أهداف السياسة المالية والتعرف على التحديات التي تواجه برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي.
في حين أكدت الحكومة الأوكرانية أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتكيف مع الوضع الجديد الذي فُرض عليها بسبب الحرب، وأن الاقتصاد يشهد تعافيًا أسرع من المتوقع خلال 2023.
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