الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتحمت تلك القوات، العديد من المناطق، وداهمت منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع بعض السكان لتحقيقات ميدانية.
وفي رام الله، اعتقل الجريح محمد الطيراوي، وفريد الطيراوي، من مخيم الجلزون، ومحمود رضوان، وصلاح عواد، من ترمسعيا.
فيما اعتقل من جنين، محمد المبيض، والمحرر قيس عرعراوي، بينما اعتقل من بلدة يعبد قضاء المحافظة، حسن حرزالله، وحمزة حرزالله، وحسين حرزالله.
واعتقل من نابلس الشاب محمد بشكار بعد اقتحام حي المساكن الشعبية، والشاب محمد أبو عيشة من عسكر البلد
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