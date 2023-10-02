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الاحتلال يغلق حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم

10/2/2023 2:15:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، أمام مرور المركبات، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، على طول طريق واد النار، الرابط بين جنوب الضفة ووسطها وشمالها.


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