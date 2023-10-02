الاحتلال يغلق حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم
التاريخ
10/2/2023 2:15:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، أمام مرور المركبات، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، على طول طريق واد النار، الرابط بين جنوب الضفة ووسطها وشمالها.
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