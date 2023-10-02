الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا
التاريخ
10/2/2023 2:15:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل.
وأضافت في بيان، أن الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.
يتبع..
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