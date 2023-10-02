تفاصيل الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأضافت في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا ستكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق السهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.