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فيديو - اندلاع حريق ضخم بمديرية أمن في مصر

10/2/2023 2:14:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت "رويترز" عن شهود ووسائل إعلام أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر.


وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.


وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى محاولات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يكشف سبب الحريق.


وقال شاهدان لرويترز، إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على النيران.


وحسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر في الدفاع المدني، فإن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مبنى مديرية الأمن.

سكاي نيوز


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