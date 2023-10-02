ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها في جلسة الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي والاتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.



بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة.



وارتفع الخامان بقرابة 30 بالمئة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

سكاي نيوز