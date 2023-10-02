ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها في جلسة الجمعة مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي والاتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.
بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة.
وارتفع الخامان بقرابة 30 بالمئة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
سكاي نيوز
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