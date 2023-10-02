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مؤتمر صحفي حكومي حول الحملة الوطنية للتطعيم اليوم

10/2/2023 2:14:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري والاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهنَّد مبيضين، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.
ووفقا لوزارة الصحة، سيعقد المؤتمر في تمام الساعة الـ 1 ظهرا في وزارة الصحة، بحضور الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء حازم القرالة، وأستاذ الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة الأردنية نجوى خوري، واستشاري أول الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية فارس البكري، واستشاري أول طب الأطفال في مستشفى الاستقلال علي عطية.

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