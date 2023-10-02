مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - اسماء
التاريخ
10/2/2023 2:14:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه مراجعة مديرية الموارد البشرية الطابق الثاني في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة لاستكمال اجراءات التعيين :
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