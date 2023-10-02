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مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

10/2/2023 2:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون المصري من تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في مديرية أمن الإسماعيلية.


وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.


من جهتها قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد المصابين ارتفع إلى 21 مصابا حتى الآن وأجهزة إطفاء قناة السويس تشارك في الإطفاء.


وأشارت إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.


وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

سكاي نيوز


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