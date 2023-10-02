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فيديو.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

10/2/2023 2:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.


وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع.


وذكرت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، أن 21 شخصا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.


استنفار لاستقبال المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق.

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