الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس
التاريخ
10/2/2023 2:14:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، فلسطينيين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت شرق المدينة، واعتقلت محمد بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد فهمي أبو عيشة من عسكر البلد.
وفا
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