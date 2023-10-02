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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

10/2/2023 2:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، فلسطينيين من مدينة نابلس.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت شرق المدينة، واعتقلت محمد بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد فهمي أبو عيشة من عسكر البلد.


وفا


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