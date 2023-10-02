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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

10/2/2023 2:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الحميد مبيض، وقيس عرعراوي بعد اقتحام مدينة جنين، ومداهمة منزلي ذويهما في حي المراح وشارع حيفا، كما اعتقلت حسن حمزة حرز الله، شقيق الأسيرين عبود وفراس، من بلدة يعبد.


وفي سياق متصل، أصيب مساء أمس، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين.

وفا


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