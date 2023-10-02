الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الحميد مبيض، وقيس عرعراوي بعد اقتحام مدينة جنين، ومداهمة منزلي ذويهما في حي المراح وشارع حيفا، كما اعتقلت حسن حمزة حرز الله، شقيق الأسيرين عبود وفراس، من بلدة يعبد.
وفي سياق متصل، أصيب مساء أمس، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق جنين.
وفا
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