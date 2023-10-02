الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في الورك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأحد إلى مقر إقامته الرسمي في برازيليا، بعد يومين على خضوعه لجراحة في الورك، وقد غادر المستشفى بعد ((تعافٍ جيّد)) حسب الرئاسة.



وقال لولا على منصة ((إكس)): ((خرجت من المستشفى وأنا في قصر ألفورادا حيث سأعمل في الأسابيع المقبلة. أشكر لكم دعائكم ورسائل المودة))، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف مازحاً: ((أنا أتعافى للعمل أكثر من أجل البرازيل وخوض سباق ماراثون)).



وفي وقت سابق أفادت الرئاسة بأن لولا البالغ 77 عاماً ((موجود في قصر ألفورادا))، في مقر إقامته الرسمي حيث سيستكمل نقاهته.



وخضع لولا لعملية استبدال لمفصل الورك بالكامل. وبعيد الجراحة قال أطباؤه إنهم يتوقّعون أن يغادر المستشفى ((اليوم الاثنين أو على أبعد تقدير غدا الثلاثاء)).



الرئيس اليساري، الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) ولايته الرئاسية الثالثة، خضع لجراحة تحت التخدير العمومي لعلاج آلام عاناها لأكثر من عام وقال إنها كانت تجعله ((في مزاج سيئ)).

الشرق الأوسط