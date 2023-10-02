الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في الورك

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأحد إلى مقر إقامته الرسمي في برازيليا، بعد يومين على خضوعه لجراحة في الورك، وقد غادر المستشفى بعد ((تعافٍ جيّد)) حسب الرئاسة.
وقال لولا على منصة ((إكس)): ((خرجت من المستشفى وأنا في قصر ألفورادا حيث سأعمل في الأسابيع المقبلة. أشكر لكم دعائكم ورسائل المودة))، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف مازحاً: ((أنا أتعافى للعمل أكثر من أجل البرازيل وخوض سباق ماراثون)).
وفي وقت سابق أفادت الرئاسة بأن لولا البالغ 77 عاماً ((موجود في قصر ألفورادا))، في مقر إقامته الرسمي حيث سيستكمل نقاهته.
وخضع لولا لعملية استبدال لمفصل الورك بالكامل. وبعيد الجراحة قال أطباؤه إنهم يتوقّعون أن يغادر المستشفى ((اليوم الاثنين أو على أبعد تقدير غدا الثلاثاء)).
الرئيس اليساري، الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) ولايته الرئاسية الثالثة، خضع لجراحة تحت التخدير العمومي لعلاج آلام عاناها لأكثر من عام وقال إنها كانت تجعله ((في مزاج سيئ)).
الشرق الأوسط
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