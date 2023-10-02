السير: 3 إصابات بحادث تصادم ثلاث مركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وقع حادث بين 3 مركبات ما بعد طلوع صافوط بإتجاه دوار صويلح وفق إدارة السير .
وقالت السير اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إنه نتج عن الحادث 3 إصابات منها إصابة واحدة حسنة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة بالإضافة إلى أضرار مادية بالمركبات.
وأضافت أن سبب الحادث مخالفة التتابع القريب من قبل سائق إحدى المركبات.
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