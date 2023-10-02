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السير: 3 إصابات بحادث تصادم ثلاث مركبات

10/2/2023 2:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث بين 3 مركبات ما بعد طلوع صافوط بإتجاه دوار صويلح وفق إدارة السير .


وقالت السير اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إنه نتج عن الحادث 3 إصابات منها إصابة واحدة حسنة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة بالإضافة إلى أضرار مادية بالمركبات.


وأضافت أن سبب الحادث مخالفة التتابع القريب من قبل سائق إحدى المركبات.


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