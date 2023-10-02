السير: 3 إصابات بحادث تصادم ثلاث مركبات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث بين 3 مركبات ما بعد طلوع صافوط بإتجاه دوار صويلح وفق إدارة السير .



وقالت السير اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" إنه نتج عن الحادث 3 إصابات منها إصابة واحدة حسنة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة بالإضافة إلى أضرار مادية بالمركبات.



وأضافت أن سبب الحادث مخالفة التتابع القريب من قبل سائق إحدى المركبات.

