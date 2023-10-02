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مؤشر البورصة السعودية الرئيسى يغلق منخفضًا 15.79 نقطة

10/2/2023 2:12:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 15.79 نقطة ليسجل 11040.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 8.33 نقطة ليسجل 22698.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

أ. ش. أ

MENAFN02102023000202011048ID1107172585

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