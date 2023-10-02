مؤشر البورصة السعودية الرئيسى يغلق منخفضًا 15.79 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 15.79 نقطة ليسجل 11040.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 8.33 نقطة ليسجل 22698.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
أ. ش. أ
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