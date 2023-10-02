نوفارتس تتعاون مع معامل ألفا لدعم مرضى تصلب شرايين القلب

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة نوفارتس مصر فارما اتفاقية تعاون مع معامل ألفا فى إطار مبادرة صحية شاملة لصحة القلب تحت شعار“افتح لقلبك حياة”.

وقال أحمد شرابية، رئيس وحدة أمراض القلب فى نوفارتس مصر، إن التعاون مع معامل ألفا لتعزيز جهود الشركة فى تخفيف الأعباء التى تفرضها أمراض تصلب شرايين القلب، حيث تسعى الشركة لتحقيق رؤية طموحة لعالم خالى من تلك الأمراض بما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول.

وأوضح إسماعيل بدران، المدير العام لمجموعة ألفا الطبية، أن الشراكة مع نوفارتس خطوة هامة لتعزيز الالتزام ودعم الجهود الرامية لتحسين جودة حياة مرضى تصلب شرايين القلب من خلال التركيز على الكشف المبكر عن المرض، والتأكد من فهم المرضى لأهمية خفض الكوليسترول الضار.

وتسعى الاتفاقية إلى تمكين مرضى تصلب شرايين القلب من خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة وعى المرضى بالمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوياته فى الدم، إلى جانب تشجيع الإدارة السليمة للمرض باستخدام أدوات متابعة مخصصة وتطوير وسائل مبتكرة وموجهة لتثقيف وتوعية مرضى تصلب شرايين القلب وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم، ويتم تنفيذ الحملة حتى نهاية 2024.

وقال محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، إن الأزمات القلبية تتسبب فى حوالى 46% من حالات الوفاة فى مصر ويعانى ما يقرب من 37% من المصريين من ارتفاع مستوى الدهون فى الدم.