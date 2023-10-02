نوفارتس تتعاون مع معامل ألفا لدعم مرضى تصلب شرايين القلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة نوفارتس مصر فارما اتفاقية تعاون مع معامل ألفا فى إطار مبادرة صحية شاملة لصحة القلب تحت شعار“افتح لقلبك حياة”.
وقال أحمد شرابية، رئيس وحدة أمراض القلب فى نوفارتس مصر، إن التعاون مع معامل ألفا لتعزيز جهود الشركة فى تخفيف الأعباء التى تفرضها أمراض تصلب شرايين القلب، حيث تسعى الشركة لتحقيق رؤية طموحة لعالم خالى من تلك الأمراض بما يتيح للمرضى الاستمتاع بحياة صحية لفترات أطول.
وأوضح إسماعيل بدران، المدير العام لمجموعة ألفا الطبية، أن الشراكة مع نوفارتس خطوة هامة لتعزيز الالتزام ودعم الجهود الرامية لتحسين جودة حياة مرضى تصلب شرايين القلب من خلال التركيز على الكشف المبكر عن المرض، والتأكد من فهم المرضى لأهمية خفض الكوليسترول الضار.
وتسعى الاتفاقية إلى تمكين مرضى تصلب شرايين القلب من خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة وعى المرضى بالمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوياته فى الدم، إلى جانب تشجيع الإدارة السليمة للمرض باستخدام أدوات متابعة مخصصة وتطوير وسائل مبتكرة وموجهة لتثقيف وتوعية مرضى تصلب شرايين القلب وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم، ويتم تنفيذ الحملة حتى نهاية 2024.
وقال محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، إن الأزمات القلبية تتسبب فى حوالى 46% من حالات الوفاة فى مصر ويعانى ما يقرب من 37% من المصريين من ارتفاع مستوى الدهون فى الدم.
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