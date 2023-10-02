تداول 41 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وأكد المركز – في بيان – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 36 ألفا و628 طنا تشمل: 11817 طن يوريا و3765 طن أسمنت معبأ و2061 طن ملح معبأ و2225 طن سماد سائل و3101 طن رمل و5959 طن علف و7700 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و119 طنا تشمل: 950 طن خردة و985 طن أبلاكاش و5850 طن ذرة و4500 طن كسب صويا و7619 طن قمح و2212 طن زيت طعام و1490 طن برادة حديد و125 طن بذرة كتان و1641 طن حمص و592 طن بازلاء و4308 رؤوس ماشية بإجمالي وزن 1155 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 282 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6928 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48 ألفًا و489 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفًا و36 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5177 شاحنة.

أ. ش. أ