خبراء: الصكوك هى البديل المناسب لأدوات التمويل التقليدى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد يوسف حسن خلاوى، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، أن الإجراءات التى تتخذها مصر فى عمليات تنويع مصادر التمويل الأكثر كفاءة واستدامة، بما فى ذلك طرح الصكوك.

وقال ((خلاوى))، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول بعنوان“أهمية تعزيز دور الصكوك فى التنمية المستدامة” والذى يعقد تحت رعاية وزارة المالية، إن مصر تمتلك القدرات والامكانيات لأن تكون مركزا إقليميا على المستوى الأفريقى فى مجال إصدارات الصكوك، بإعتبارها أدوات تمويلية غير تقليدية، نظراً لما تتمتع به من خبرات.

وأوضح أن إصدارات الصكوك – يعد البديل المناسب عن أدوات التمويل التقليدى، والتى تعد إرهاقا للدولة نظرا لارتفاع سعر الفائدة.

وأضاف أن الصكوك تتميز بأنها أكثر مرونة وتحقق الأغراض المرجوة منها فى إتاحة التمويل بدون مخاطر وبعوائد مناسبة تستهدف تمويل مشروعات تنموية.

وأضاف الخبير المصرفى الدكتور أحمد شوقى أن مصر نجحت فى إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم تغطيتها بأكثر من أربعة مرات، مما يعكس مدى قبول المستثمرين الأجانب تحديدا، واستقطاب شريحة من دول الخليج والدول التى تهتم بالتعامل مع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالنسبة لصكوك الشركات، تم تغطيتها أكثر من مرة.

وأشار إلى أن إقامة المؤتمر الإقليمى الأول بعنوان ((أهمية تعزيز دور الصكوك فى التنمية المستدامة)) تشجيع لزيادة حجم الإصدارات، حيث تساعد على أحداث تنوع فى مصادر التمويل والابتعاد عن جهات تمويل محددة مثل صندوق النقد، مما يقلل من حجم المخاطر فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى حجم الإصدارات على المستوى العالمى تجاوز 2 تريليون تقريبًا، واكثر الدول التى تصدار صكوك ماليزيا والسعودية واندونيسيا.

وتوقع الخبير المصرفى زيادة التوسع فى حجم الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك لتنوع الموارد.

وقال الدكتور فياض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد، أن الصكوك أداة جديدة فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنه عقب صدور القانون الذى يتنظم عمل الصكوك، طرحت الدولة الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار، تم تغطيتها بأكثر من 4 مرات بقيمة 6.1 مليار دولار، مما يدل على وجود جاذبية للصكوك السيادية.

ونوه إلى أن الصكوك السيادية طريقة فعالة لتمويل الموازنة العامة للدولة، حيث إن الصكوك ليس عليها فوائد، وبالتالى تمثل نقلة نوعية فى طريقة تفكير إدارة العجز فى الموازنة العامة للدولة

وأوضح أن الصكوك يمكن أن تكون بديلة للسندات ولكن على مراحل.

وأشار إلى أن هناك نوعًا آخر من الصكوك ويسمى صكوك الشركات، منوهاً بتجربة الصكوك الخاصة طلعت مصطفى وشركة ثروت كابيتال، حيث تم طرح صكوك وتم تغطيتها أكثر من مرة، وذلك يدل على وجود جاذبية فى السوق المالى المصرى.

أ. ش. أ