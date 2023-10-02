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قطاع الصناعات التحويلية فى الصين يتوسع خلال شهر سبتمبر

10/2/2023 2:12:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.2 في سبتمبر، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل ، بحسب بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

ووفق ما أشارت إليه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يرتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموًا لأربعة أشهر متتالية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعًا في سبتمبر الماضي.

كما وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية إلى 51.7 في سبتمبر، ليقف فوق الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين 52 في سبتمبر، ما يشير إلى أن مجمل الإنتاج في الشركات الصناعية وغير الصناعية استمر في التوسع.

سكاى نيوز

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