شركات النفط والغاز تبحث تقليص الانبعاثات قبل ((كوب 28))

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات اليوم الأحد في الإمارات سعيًا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الشهر المقبل.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويُنظر إلى (كوب 28) على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر (كوب 28) لرويترز:“ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات”.

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف:“نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28”.

رويترز