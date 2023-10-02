المركزى الروسى يحظر استخدام نظام سويفت داخل البلاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حظر البنك المركزي الروسي على البنوك المحلية اعتبارًا من اليوم الأحد استخدام نظام“سويفت” للحوالات المالية في البلاد، وأهاب بالبنوك استخدام المنظومات البنكية الروسية حصرا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، في هذا الصدد، أنه من الآن سيتطلب من البنوك في روسيا استخدام الخدمات والبنية التحتية المالية المحلية حصرا للتحويلات المالية داخل روسيا، لا سيما وأن الحديث يجري حاليًا عن نظام نقل الرسائل المالية (SPFS).
يشار الى أن“سويفت” هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.
وبعدما بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قام البنك المركزي الروسي بتطوير منظومة دفع وطنية لاستعاضة عن نظام الدفع الدولي.
أ. ش. أ
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