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المركزى الروسى يحظر استخدام نظام سويفت داخل البلاد

10/2/2023 2:12:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حظر البنك المركزي الروسي على البنوك المحلية اعتبارًا من اليوم الأحد استخدام نظام“سويفت” للحوالات المالية في البلاد، وأهاب بالبنوك استخدام المنظومات البنكية الروسية حصرا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، في هذا الصدد، أنه من الآن سيتطلب من البنوك في روسيا استخدام الخدمات والبنية التحتية المالية المحلية حصرا للتحويلات المالية داخل روسيا، لا سيما وأن الحديث يجري حاليًا عن نظام نقل الرسائل المالية (SPFS).

يشار الى أن“سويفت” هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وبعدما بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، قام البنك المركزي الروسي بتطوير منظومة دفع وطنية لاستعاضة عن نظام الدفع الدولي.

أ. ش. أ

MENAFN02102023000202011048ID1107172579

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