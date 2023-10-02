الأردن واليونان يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت لجنة الصداقة الأردنية اليونانية في مجلس الأعيان الأردني، برئاسة العين محمد خير العبابنة، خلال لقائها اليوم /الأحد/ السفيرة اليونانية لدى المملكة اليفثريا جالا ثياناكى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال العين محمد خير العبابنة إن العلاقات الأردنية اليونانية تاريخية وتشهد تطوراً مستمراً بفضل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين البلدين الصديقين، داعيًا إلى تعزيز العلاقات واستثمارها في مختلف المجالات سيما البرلمانية والاستثمارية والثقافية.

وأشار إلى حرص العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيال تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن واليونان، وزيادة فرص وجذب الاستثمارات إلى المملكة وخصوصًا في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي.

وأضاف العبابنة أن الأردن يتحمل أعباءً كبيرة جراء استضافته للاجئين ويقوم بدور كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعياتها على المنطقة والعالم، ما يستوجب تضافر الجهود الدولية لدعم المملكة لتقديم المساعدة للاجئين لحين استقرار الأوضاع في المنطقة وعودتهم إلى بلدانهم.

وأكد أحقية الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، مثمناً مواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وبدورها، أكدت السفيرة اليونانية عمق العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات والأصعدة، مبينة أهمية التنسيق حول أبرز المستجدات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الرامية إلى توسيع التعاون بين عمّان وأثينا في مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة، مؤكدة سعي بلادها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبذل جميع الجهود من قبل المعنيين بما يخدم تطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.

وأضافت السفيرة أن بلادها تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والمحافظة على الوضع التاريخي لمدينة القدس وعدم تغيير معالمها، وتدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبهم، أكد الأعيان، مفلح الرحيمي، الدكتورة علياء بوران، الدكتور مصطفى الحمارنة، الدكتور جورج حزبون، خير الدين هاكوز، المهندس خالد رمضان، الدكتور إبراهيم الطراونة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي وزيادة حجم التبادل التجاري.

أ. ش. أ