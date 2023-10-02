((جنى الأرباح)) يدفع مؤشرات البورصة للتباين رغم القمم التاريخية

دفعت عمليات جنى الأرباح مؤشرات البورصة للتباين بعد موجة الصعود الأخيرة، ورغم التصحيح العنيف إلا ان المؤشر الرئيسى استطاع التماسك أعلى قمته التاريخية عند 20 ألف نقطة، وانخفض EGX30 بنسبة 0.59% عند منطقة 20054 نقطة بختام تداولات الأحد.

وسجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% إلى مستوى 5640 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.85% عند مستوى 24135 نقطة.

قال باسم أبو غنيمة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركة تصحيحية وجنى أرباح بدفع من الارتفاعات الأخيرة، مرجحًا تشهد الجلسة القادمة ارتفاعاً ودخول قوى شرائية لتتخطى مستوى الدعم الحالى 20 ألف نقطة وعلى أن يكون مستوى الدعم التالى عند منطقة 19700 نقطة.

وأوضح أن القوى الشرائية بدأت بالظهور فى أسهم مؤشر EGX70 مما جعله يرتفع عند مستوى 3789 نقطة، مرجحًا استمرار الصعود وتخطى 3800 نقطة فى حال استمرار القوى الشرائية.

ونصح المستثمرين ببناء مراكز لحين انتهاء الموجة التصحيحية، وجنى الأرباح للمستثمرين بالأسهم التى تشهد حالة إيجابية مثل موبكو، وكيما وسيدى كرير، والإبتعاد عن الشراء الهامشي.

وشهد السوق قيم تداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال تداول 469.2 مليون سهم، بتنفيذ 78 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 49 سهمًا

وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بنسبة 20%، وسهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 16.2%.

وتراجعت أسعار 89 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 7.2%، وسهم سماد مصر (ايجيفرت) بنحو 5.1%، فيما لم تتغير أسعار 66 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.36 تريليون جنيه.

قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركة تصحيحية بعد الصعود المتتالى فى الفترة القادمة، وأن قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تماسكاً رغم الحركة التصحيحية.

وتوقع أن يحاول المؤشر ملامسة منطقة الدعم الحالية عند 19700 نقطة، وفى حال كسرها لأسفل سيصبح مستوى 19100 نقطة منطقة الدعم التالية، ناصحًا المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية وجنى الأرباح.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 12.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه مستحوذين على نسب 91.3% و4.03%، فيما توجه الاجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 43.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.7%.

ونفذ الأفراد 76.4% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 60.8 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، و20.7 مليون جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 23.6% من التداولات متجهة جميعها نحو الشراء، سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، و22.5 مليون جنيه على الترتيب المؤسسات الأجنبية والتى سجلت صافى بيع بقيمة 64.4 مليون جنيه.

كتبت – إشراق صلاح الدين: