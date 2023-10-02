((جنى الأرباح)) يدفع مؤشرات البورصة للتباين رغم القمم التاريخية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغنيمة: القوى الشرائية عاودت الظهور فى أسهم المؤشر السبعينى
دفعت عمليات جنى الأرباح مؤشرات البورصة للتباين بعد موجة الصعود الأخيرة، ورغم التصحيح العنيف إلا ان المؤشر الرئيسى استطاع التماسك أعلى قمته التاريخية عند 20 ألف نقطة، وانخفض EGX30 بنسبة 0.59% عند منطقة 20054 نقطة بختام تداولات الأحد.
وسجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% إلى مستوى 5640 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.85% عند مستوى 24135 نقطة.
قال باسم أبو غنيمة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركة تصحيحية وجنى أرباح بدفع من الارتفاعات الأخيرة، مرجحًا تشهد الجلسة القادمة ارتفاعاً ودخول قوى شرائية لتتخطى مستوى الدعم الحالى 20 ألف نقطة وعلى أن يكون مستوى الدعم التالى عند منطقة 19700 نقطة.
وأوضح أن القوى الشرائية بدأت بالظهور فى أسهم مؤشر EGX70 مما جعله يرتفع عند مستوى 3789 نقطة، مرجحًا استمرار الصعود وتخطى 3800 نقطة فى حال استمرار القوى الشرائية.
ونصح المستثمرين ببناء مراكز لحين انتهاء الموجة التصحيحية، وجنى الأرباح للمستثمرين بالأسهم التى تشهد حالة إيجابية مثل موبكو، وكيما وسيدى كرير، والإبتعاد عن الشراء الهامشي.
وشهد السوق قيم تداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال تداول 469.2 مليون سهم، بتنفيذ 78 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 49 سهمًا
وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بنسبة 20%، وسهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 16.2%.
وتراجعت أسعار 89 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 7.2%، وسهم سماد مصر (ايجيفرت) بنحو 5.1%، فيما لم تتغير أسعار 66 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.36 تريليون جنيه. فريج: البتروكيماويات أكثر القطاعات تماسكاً رغم الحركة التصحيحية
قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حركة تصحيحية بعد الصعود المتتالى فى الفترة القادمة، وأن قطاع البتروكيماويات أكثر القطاعات تماسكاً رغم الحركة التصحيحية.
وتوقع أن يحاول المؤشر ملامسة منطقة الدعم الحالية عند 19700 نقطة، وفى حال كسرها لأسفل سيصبح مستوى 19100 نقطة منطقة الدعم التالية، ناصحًا المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية وجنى الأرباح.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 12.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه مستحوذين على نسب 91.3% و4.03%، فيما توجه الاجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 43.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.7%.
ونفذ الأفراد 76.4% من التعاملات، متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين والذين سجلوا صافى بيع بقيمة 60.8 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، و20.7 مليون جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 23.6% من التداولات متجهة جميعها نحو الشراء، سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، و22.5 مليون جنيه على الترتيب المؤسسات الأجنبية والتى سجلت صافى بيع بقيمة 64.4 مليون جنيه.
كتبت – إشراق صلاح الدين:
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