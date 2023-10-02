الاستثمار الأوروبى يخصص 10 ملايين دولار فى زامبيا لدعم الزراعة

MENAFN - Al-Borsa News) خصص بنك الاستثمار الأوروبي 10 ملايين دولار لزامبيا على هيئة خط ائتمان لأحد البنوك العاملة في البلاد، في خطوة تستهدف تسريع النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن التمويل للجانب الزامبي يأتي في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ودعم المشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا.

وأشار البيان إلى أهمية معالجة فجوات التمويل القائمة داخل القطاع الزراعي ورفع مستوى الإنتاج الذي يعود بالنفع المباشر على الأمن الغذائي للبلاد.

في غضون ذلك، قالت كارولينا ستاسياك، السفيرة المعينة للاتحاد الأوروبي في زامبيا:“التمويل يمثل علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأجل مع زامبيا، والتي من خلالها يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد الشراكات الخضراء والاستثمار من أجل الانتعاش المستدام والنمو وخلق فرص عمل لائقة في البلاد”.

أ. ش. أ