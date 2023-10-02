الاستثمار الأوروبى يخصص 10 ملايين دولار فى زامبيا لدعم الزراعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصص بنك الاستثمار الأوروبي 10 ملايين دولار لزامبيا على هيئة خط ائتمان لأحد البنوك العاملة في البلاد، في خطوة تستهدف تسريع النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن التمويل للجانب الزامبي يأتي في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ودعم المشاريع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا.
وأشار البيان إلى أهمية معالجة فجوات التمويل القائمة داخل القطاع الزراعي ورفع مستوى الإنتاج الذي يعود بالنفع المباشر على الأمن الغذائي للبلاد.
في غضون ذلك، قالت كارولينا ستاسياك، السفيرة المعينة للاتحاد الأوروبي في زامبيا:“التمويل يمثل علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأجل مع زامبيا، والتي من خلالها يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد الشراكات الخضراء والاستثمار من أجل الانتعاش المستدام والنمو وخلق فرص عمل لائقة في البلاد”.
أ. ش. أ
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