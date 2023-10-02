%40 نموًا بحصيلة أقساط المهندس للتأمين نهاية يونيو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة المهندس للتأمين 40% نموا بحصيلة أقساطه خلال العام المالى الماضى 2022- 2023.
وقال خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للشركة محفظة أقساط الشركة تجاوزت المليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 718.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021-2022، بزيادة قدرها نحو 288.6 مليون جنيه بنمو 40.2%.
فى المقابل سجلت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة لعملائها نحو 415.7 مليون جنيه مقابل نحو 264.5 مليون جنيه عن العام المالى 2021-2022.
أضاف عبد الصادق فى بيان للشركة إن محفظة الاستثمارات سجلت نحو 1.3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 970 مليون جنيه يونيو 2022، بزيادة قيمتها نحو 303.4 مليون جنيه ونمو نسبته 31.3%، فيما سجل صافى الدخل من الاستثمار نحو 124.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 98.6 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021-2022 ونمو نسبته 26.3%.
وبلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 598.2 مليون جنيه، مقابل 479.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022 بنمو نسبته نحو 24.7 وزيادة قيمتها نحو 118.6 مليون جنيه.
ووفقا لعبد الصادق، بلغ فائض الاكتتاب التأمينى نحو 21.8 مليون جنيه فيما بلغ فائض النشاط التأمينى نحو 132.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022 بنمو نسبته 16.2% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.
كما حققت الشركة المهندس صافى ربح قيمته نحو 130 مليون جنيه بنهاية العام لمالى الماضى، بنمو نسبته نحو 36.9% بالمقارنة مع العام المالى السابق 2021-2022.
فى سياق متصل، لفت العضو المنتدب لـ”المهندس” إلى أن الشركة تخطط للانضمام لقائمة الخمسة الكبار فى السوق خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجيته النمو للشركة، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة بالشركة جاءت نتيجة للسياسة الاكتتابية المنضبطة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية.
من جانبه قال عبد الله خالد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة لأول مرة تحقق ما يزيد على مليار جنيه أقساط بالإضافة إلى ارتفاع فائض النشاط التأمينى، وكذلك حقوق المساهمين والذى شهد نموًا كبيرا، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى صافى الربح.
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