%40 نموًا بحصيلة أقساط المهندس للتأمين نهاية يونيو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة المهندس للتأمين 40% نموا بحصيلة أقساطه خلال العام المالى الماضى 2022- 2023.

وقال خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للشركة محفظة أقساط الشركة تجاوزت المليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 718.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2021-2022، بزيادة قدرها نحو 288.6 مليون جنيه بنمو 40.2%.

فى المقابل سجلت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة لعملائها نحو 415.7 مليون جنيه مقابل نحو 264.5 مليون جنيه عن العام المالى 2021-2022.

أضاف عبد الصادق فى بيان للشركة إن محفظة الاستثمارات سجلت نحو 1.3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 970 مليون جنيه يونيو 2022، بزيادة قيمتها نحو 303.4 مليون جنيه ونمو نسبته 31.3%، فيما سجل صافى الدخل من الاستثمار نحو 124.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 98.6 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021-2022 ونمو نسبته 26.3%.

وبلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 598.2 مليون جنيه، مقابل 479.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022 بنمو نسبته نحو 24.7 وزيادة قيمتها نحو 118.6 مليون جنيه.

ووفقا لعبد الصادق، بلغ فائض الاكتتاب التأمينى نحو 21.8 مليون جنيه فيما بلغ فائض النشاط التأمينى نحو 132.6 مليون جنيه نهاية يونيو 2022 بنمو نسبته 16.2% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.

كما حققت الشركة المهندس صافى ربح قيمته نحو 130 مليون جنيه بنهاية العام لمالى الماضى، بنمو نسبته نحو 36.9% بالمقارنة مع العام المالى السابق 2021-2022.

فى سياق متصل، لفت العضو المنتدب لـ”المهندس” إلى أن الشركة تخطط للانضمام لقائمة الخمسة الكبار فى السوق خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجيته النمو للشركة، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة بالشركة جاءت نتيجة للسياسة الاكتتابية المنضبطة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية.

من جانبه قال عبد الله خالد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة إن الشركة لأول مرة تحقق ما يزيد على مليار جنيه أقساط بالإضافة إلى ارتفاع فائض النشاط التأمينى، وكذلك حقوق المساهمين والذى شهد نموًا كبيرا، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى صافى الربح.