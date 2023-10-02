هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل فى أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت هولندا الانتاج في حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.

لكن السلطات ستبقى على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى في حال كان الشتاء قارسا على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة.

رغم ان أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية لكن الحكومة الهولندية أبقت الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، لوكالة فرانس برس“يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز”.

كما وجد العديد منهم أنفسهم أمام مأزق قانوني وفني في ما يتعلق بالتعويضات.

وفي فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها“لم تول أي اهتمام بالمخاطر على المدى البعيد”، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.

مدى أكثر من عقدين، اشتكى سكان يقيمون قرب الموقع من الزلازل التي نسبت بشكل مباشر الى عمليات الحفر.

تم ترميم أو إعادة بناء العديد من المنازل في منطقة غرونينغن، وألحقت بها هياكل مقاومة للزلازل.

تم استخراج حوالى 2.3 مليار متر مكعب من الحقل. وبين عامي 1963 و2020، بلغت ارباح استخراج الغاز من غرونينغن حوالى 429 مليار يورو، ذهب 85% منها إلى خزائن الدولة، وفقا لشركة شل.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن رئيس الوزراء المستقيل مارك روته خلال زيارته إلى المنطقة قوله إن“عشرات الآلاف من الأطفال في وضع صعب” مضيفاً“إن الأمر مروع”.

أ ف ب