التضخم والتحالفات السياسية تثير التكهنات حول الانتخابات المبكرة فى كندا

MENAFN - Al-Borsa News) اشتهرت كندا على مر السنوات بالاستقرار السياسي والديمقراطية القوية، ومع ذلك، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، وذلك وسط تغيرات في المشهد السياسي والتوترات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

وتجرى الانتخابات الفيدرالية الكندية المقبلة في 20 أكتوبر 2025 أو قبل ذلك، إلا أنه مع انتشار التكهنات، فمن الممكن تحديد موعدها في خريف عام 2024 أو الخريف الجاري، فيما يزيد الفضول حول النظام السياسي الفريد في كندا، وموعد الانتخابات الوشيك، والمناورات السياسية الأخيرة، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

ويعمل النظام الانتخابي في كندا على مبدأ الديمقراطية البرلمانية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولون أمام مجلس العموم.

ومنصب رئيس الوزراء الكندي ليس لديه حدود زمنية، ويظل في السلطة طالما أنه يتمتع بثقة الأغلبية في مجلس العموم.. وإذا فقدت هذه الثقة، فلرئيس الوزراء خيار الاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات.

وربما يكون أكثر العوامل التي تساهم في هذا النقاش، هو التحالف السياسي بين الأحزاب وتواجد حكومة أقلية في البرلمان يمكن أن تسقط في إذا إنهار الاتفاق بين الحزب الليبرالي الحاكم برئاسة جستن ترودو، والحزب الديموقراطي الجديد بزعامة جاجميت سينج.

وأظهرت الانقسامات والخلافات بين الأحزاب الكندية الرئيسية توترات تزيد على الأحوال العادية، وقد يؤدي هذا التوتر إلى انهيار الحكومة الحالية والدعوة إلى انتخابات مبكرة..

ومما قد يزيد من الاحتمالات المتعلقة بإجراء انتخابات مبكرة، هي قضية التفاعل بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية في مقاطعات كندا المختلفة، حيث هناك صراعات بشأن الصلاحيات وتوزيع السلطة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مسائل أخرى مهمة تلعب دوراً في هذا النقاش، منها الاقتصادية والبيئية والصحية والتي تتطلب استجابة حكومية فعّالة، فيما يمكن أن يؤدي فشل الحكومة في معالجة تلك القضايا إلى دعوات لإجراء انتخابات مبكرة من قبل الأحزاب المعارضة.

وقد كانت هناك زوبعة من الأنشطة السياسية في الآونة الأخيرة، ففي يوليو 2023، أدخل رئيس الوزراء جستن ترودو تغييرات مهمة على حكومته، وفسر كثيرون هذه الخطوة على أنها“استراتيجية لتعزيز فريقه”، تحسبا لانتخابات وشيكة.

وعلاوة على ذلك، فإن تحديات مثل ظهور موجة جديدة من جائحة كورونا في الشتاء المقبل ومعدلات التضخم المتصاعدة يمكن أن تهز ثقة الجمهور، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، كما يجب الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للانتخابات الفيدرالية في السياسة الخارجية لكندا، بينما تحاول الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة والشراكات الدولية الأخرى، يمكن أن يؤدي التغيير في الحكومة إلى تغيير في السياسة الخارجية والموقف الدولي.

بشكل عام، يظهر أن العديد من العوامل تجتمع لزيادة احتمالية إجراء انتخابات مبكرة في كندا.. ومع ذلك، يتوقع المحللون مزيدا من المناقشات والتحليلات لفهم الوضع بشكل أفضل وتقدير ما إذا كانت هذه التوقعات ستتحقق أم لا.