اتجاه متزايد لشركات الأمن والحراسة نحو الروبوتات

MENAFN - Al-Borsa News) تُسارع عديد من شركات الأمن والحراسة حول العالم إلى تبني تقنيات حديثة بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، في وقت تعاني فيه من نقص العمالة.

ويُمكن لهذا الاتجاه أن يشكل ثورة في القطاع بشكل واسع، لا سيما في ظل ما تتمتع به تلك التقنيات المتطورة من إمكانات واسعة، من بينها التعرف إلى الوجوه وإصدار وتحليل البيانات لتنبيه الجهات القائمة على تأمين المنشآت المختلفة.

لكنّ الأمر لا يخلو من تحديات واسعة أيضاً، ترتبط بشكل وثيق بمدى إمكانية الوثوق بتلك التطبيقات بشكل كامل، بعيداً عن الثغرات، وما إذا كانت بديلاً للعنصر البشري أم مكملاً رئيسياً له.

تحت عنوان“شركات الأمن تتجه إلى الروبوتات مع تفاقم نقص العمالة”، نقل تقرير لصحيفة“فاينانشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين تنفيذيين، قولهم إنه“في عالم الخدمات الأمنية، حيث تعاني الشركات من نقص العمالة، يلجأ البعض إلى الروبوتات”.

استعرض التقرير في البداية الصعوبات التي تواجهها تلك الصناعة، عندما نقل عن رابطة صانعة الأمن (مقرها سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، وهي رابطة تجارية أميركية، تأسست في العام 1969، وتمثل مقدمي الحلول الأمنية العالمية)، قولها:“إن نقص العمال هو عامل راسخ يحد من النمو داخل هذا القطاع”.

وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، سيكون هناك عجز بأكثر من 60 ألف ضابط أمن هذا العام، حسبما ذكر اتحاد التجارة في البلاد.

وأمام هذه المشكلات الأساسية المرتبطة بنقص العمالة، تتحرك شركات الأمن نحو الاعتماد على“الروبوتات”.

– استثمرت شركة ADT Commercial (المتخصصة في تقديم الحلول الأمنية والحراسة) في شركة 1X، وهي شركة للروبوتات، وتقوم بتجربة 10 من الروبوتات البشرية في مركز المراقبة الخاص بها وفي بعض مواقع العملاء.

يتمركز أحد الأجهزة في مركز المراقبة التابع لـ ADT في دالاس، حيث يقوم بفحص المبنى بحثاً عن علامات الإزعاج أو الاقتحام. وبمجرد اكتشاف أيةمخالفة، سيتم تنبيه حارس بشري مزود بسماعة رأس VR للواقع الافتراضي.

نقل التقرير عن المدير التنفيذي للتكنولوجيا الذي انضم إلى الذراع التجاري لشركة ADT منذ ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، إد باكو، قوله إن إحدى نقاط القوة الرئيسية التي توفرها 1X هي القدرة على العمل في وضع الصورة الرمزية“يمكن أن يكونوا في لندن، وتتم السيطرة على الروبوت من كاليفورنيا”.

وفي أحدث جولة تمويل لها في وقت سابق من هذا العام، جمعت شركة (1X ) 23.5 مليون دولار، بدعم من المستثمرين بما في ذلك صندوق رأس المال الاستثماري في نيويورك Tiger Global وصندوق الشركات الناشئة التابع لشركة OpenAI، ما قيم الشركة بما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار، وفقاًلمجموعة البيانات PitchBook.

خطوات عملية

ومن التطورات الدالة على التوسع في استخدام“الروبوتات” في هذه الصناعة:

– تتجه جامعة نيفادا في رينو، قريبا لاستخدام الروبوت للقيام بدوريات في مرآب للسيارات يقع بالقرب من مركز الطلاب بالجامعة.

وقعت الجامعة عقداً مع شركة Knightscope المدرجة في ناسداك في مايو. وتعمل شركة الروبوتات الناشئة مع مجموعة من المنظمات بما في ذلك مركز سانتا روزا التجاري في بايامون، بورتوريكو، وقرية كوبرتري، وهو مجتمع سكني في هيوستن، بالإضافة إلى عديد من المواقع الأمريكية.

– كما أعلنت شركة Knightscope (شركة كاميرات أمن أميركية وشركة روبوت مقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا، تعمل على تصميم وبناء ونشر روبوتات“تسمى روبوتات البيانات المستقلة” لاستخدامها في مراقبة الأفراد في مراكز التسوق ومواقف السيارات والأحياء وغيرها من المناطق العامة)، عن أن بعض الروبوتات الخاصة بها تم تدريبها على اكتشاف الأسلحة والطلقات النارية تلقائياً، وبعضها يسجل على مستوى العين ويستخدم التعرف على الوجه، بينما يظل البعض الآخر ثابتاً ويؤدي دوراً في الردع الجسدي.

– دخلت شركة Ava Robotics (التي تعمل على تحديد وتمكين فرص جديدة للروبوتات الذكية في مكان العمل، لتحسين الإنتاجية البشرية والسلامة ونوعية الحياة للعاملين وعملاء الشركات عبر الصناعات) والتي انفصلت عن شركة iRobot، في شراكة مع شركة جونسون كونترولز لتكنولوجيا البناء، وذلك لجلب الروبوت الأمني الخاص بها إلى السوق.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، يوسف صالح، قوله:“تم تصميم الروبوتات لدينا لتعزيز وأتمتة المهام المتكررة، لمعالجة نقص العمالة.. الروبوتات ستساعد الخبراء أيضاً في الوصول إلى المساحات عن بعد”.

ويُشار إلى أن إجمالي استثمار رأس المال الاستثماري العالمي في شركات الروبوتات والطائرات بدون طيار التي تركز على الأمن بلغ 814 مليون دولار، ارتفاعاً من 434 مليون دولار في عام 2018، وفقًا لشركة PitchBook.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ascento الناشئة، أليساندرو مورا، إنه يمكن برمجة الروبوتات الأمنية للقيام ببعض أعمال مرافقي مواقف السيارات، ومراقبة استخدام وأمن موقف السيارات، مع إصدار تقرير تلقائياً.. تتعلم الروبوتات مجموعة من المهام خلال“فترة التدريس”، مثل التحقق بشكل روتيني من إغلاق الباب، ويمكنها التحرك بشكل مستقل إلى الموقع المطلوب وإبلاغ حارس بشري بالنتائج، وفق“فاينانشال تايمز”.

وأضاف أنه في عصر نقص العمالة، فإن توظيف الموظفين“للسير على طول السياج طوال اليوم” ليس له معنى. لكن مورا قال إن التكنولوجيا ستعزز العمل البشري ولن تحل محله ببساطة. ووصف الروبوتات التي تعمل جنباً إلى جنب مع البشر بأنها مزيج“يمكن أن يحدث تحولا هائلا في الصناعة”.

أبرز الفرص والتحديات

من جانبه، يلفت أخصائي التطوير التكنولوجي، هشام الناطور، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن:

– الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على الإنسان في أكثر من سياق فيما يخص مجال صناعة الأمن والحراسة.

– يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التعرف إلى الوجوه قبل الاقتراب من المنشآت التي تتم حمايتها، وهو ما يمكن أن يكون كخط دفاع أولي، أو كنقطة قبل النقاط التي يتواجد به العامل بمجال الأمن.

– يمكن أن تستخدم تلك التطبيقات خاصية التعرف إلى الوجوه (Face Recognition) وبما يعطي إنذاراً مسبقاً للقائمين على الأمن وحماية المنشآت بأن هذا الشخص تم التعرف إلى وجهه قد يكون ذا سوابق أو من المطلوبين أو خلاف ذلك.

– يفيد ذلك في عديد من النقاط، ويمكن أن تتم برمجة وتدريب تلك التقنيات على أشخاص بعينها.. وبما يساعد في تسهيل أمور كثيرة في سياق مكافحة الجرائم والتعرف إلى المجرمين لدى اقترابهم من مكان ما.

ويلفت إلى أن ثمة تجارب عديدة في سياق استخدام“الروبوتات” في هذا السياق، من بينها تجارب عربية، بالإشارة إلى تجربة إحدى الشركات التونسية في إطلاق روبوت أمني، تم استخدامه في فرنسا لحماية المنشآت (..)، موضحاً أن هناك دولاً تجرب وتبتكر أجهزة وأنظمة كاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلولها الدفاعية.

لكنه يرى أن تطبيقات الـ AI ليس بوسعها القيام بشكل كامل بمهام“رجل الأمن” الذي عادة ما تكون لديه صلاحيات أوسع حال تقدم لصوص أو مجرمين، من بينها إمكانية إطلاق النيران أو أخذ الخطوة بطلب الدعم الأمني، وبالتالي“لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الروبوتات في حماية المنشآت”.

ويردف:“لكن يمكن أن يؤثر ذلك (التوسع في الروبوتات في مجال الأمن) في تخفيف أعداد رجال الأمن المكلفين أو المطلوبين لحماية المنشآت.. وهو ما يؤثر سلباً على الأيدي على الأيدي العاملة في هذا القطاع”.

ويضيف الناطور: هناك شق آخر مقلق في هذا السياق، يرتبط بمدى أمان تلك الأنظمة، ومدى إمكانية اختراقها أو وجود ثغرات تؤدي إلى عدم آمان المنشآت (..)”. وبالتالي يرى أنه لا غنى عن وجود العنص البشري جنباً إلى جنب وتلك التطبيقات.

وفي سياق متصل، يتحدث أخصائي التطوير التكنولوجي، عن الخطوات المتسارعة في مجال الـ Face Recognition، مشيراً إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي Open AI سام ألتمان، قد أطلق مشروعه الهادف إلى تجميع بصمات العين مقابل حصول الناس على عملة رقمية (أطلق عليها ورلدكوين Worldcoin).

ويعتقد بأن هذا التطور من شأنه احتفاظ أدوات الذكاء الاصطناعي ببيانات الناس وأشكالها وما هو يساعد على التعرف إلى الوجوه واستخدام تلك البيانات في الحماية، كما يمكن مشاركة تلك البيانات مع أجهزة أمنية وخلافه.

ويوضح أن تلك البيانات يمكن الحصول عليها من خلال عدم قراءة المستخدمين في بعض الأحيان وفهمهم لشروط استخدام أي من التطبيقات، والتي قد تتضمن الحصول على بصمات وجوههم.

قطاع الأمن على أعتاب“ثورة كبيرة”

من جانبه، يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”:“إن قطاع الأمن على أعتاب ثورة كبيرة، مدفوعة بالدمج السريع للروبوتات والذكاء الاصطناعي (AI) في عملياته الأساسية.. ويتزامن هذا التحول مع الأزمة المتنامية في الصناعة المتمثلة في نقص الموظفين المهرة”.

ويضيف:“يعد صعود الروبوتات في مجال الأمن رمزاً لالتزام القطاع بالتكيف مع العصر الرقمي، ذلك أن شركات الأمن تعمل بشكل متزايد على تسخير قوة الروبوتات والذكاء الاصطناعي لزيادة قدراتها وتلبية الطلب المتزايد على الحلول الأمنية المتقدمة. وتعد هذه التقنيات بإحداث ثورة في الصناعة من خلال تقديم بروتوكولات أمان أكثر كفاءة وفعالية”.

كما يتحدث عن“معضلة نقص العمالة الأمنية”، موضحاً أن“أحد القوى الدافعة الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في اعتماد الروبوتات في مجال الأمن هو النقص المتزايد في العمالة.

ويواجه القطاع فجوة واضحة بين الطلب المتزايد على الخدمات الأمنية ومحدودية توفر الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً لتلبية هذا الطلب. ويتفاقم هذا النقص بسبب الطبيعة المعقدة للمهام الأمنية التي تتطلب تدريبًا وخبرة صارمة”.

ويشير بانافع في الوقت نفسه إلى“تأثيرات القوى العاملة متعددة الأوجه”، على اعتبار أن إدخال الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن له عواقب بعيدة المدى على القوى العاملة، من بينها:

– الإزاحة الوظيفية: الروبوتات قادرة على استبدال حراس الأمن البشريين في بعض المهام الروتينية. قد تؤدي هذه الأتمتة إلى إزاحة الوظائف، خاصة في الأدوار التي تتميز بمسؤوليات متكررة.

– الأدوار التكميلية: على العكس من ذلك، يمكن للتكنولوجيا أن تكمل أدوار العاملين من البشر. توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي الأدوات وتحليل البيانات والمعلومات في الوقت الفعلي التي تمكن موظفي الأمن البشري من أداء واجباتهم بمزيد من الفعالية والكفاءة.

وحول الآثار المترتبة على الصناعة على المدى الطويل، فيلفت المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، إلى أنه إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الأفق القريب، فإن اعتماد الروبوتات في قطاع الأمن يحمل آثارًا واسعة النطاق، على النحو التالي:

– معايير أمنية مرتفعة: عند توظيفها بحكمة، تتمتع الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز الأمن بشكل كبير. إن يقظتهم الدؤوبة ودقتهم وقدرتهم على العمل بشكل مستمر يمكن أن ترفع معايير الأمان إلى مستويات غير مسبوقة.

– مكاسب الكفاءة التشغيلية: تؤدي الأتمتة إلى تحسينات ملحوظة في الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك أوقات الاستجابة السريعة وقدرات المراقبة المعززة والتخفيضات الملحوظة في تكاليف التشغيل.

وفيما يخص التعامل مع التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية، يشدد على أن التكامل الواسع النطاق للروبوتات في مجال الأمن يبشر أيضًا باعتبارات اجتماعية واقتصادية عميقة:

– التخفيف من نزوح الوظائف: يعد احتمال نزوح الوظائف بسبب الأتمتة مصدر قلق يجب معالجته بشكل استباقي. وينبغي لشركات الأمن التي تتبنى الروبوتات أن تضع استراتيجيات لدعم العمال المتضررين، مثل برامج إعادة التدريب والمساعدة في التحولات المهنية.

– الموازنة بين التكنولوجيا والخبرة البشرية: إن تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والمهارات البشرية أمر ضروري.

يمكن أن يؤدي تضافر نقاط القوة في العنصرين إلى إيجاد حلول أمنية أكثر فعالية، مما يؤدي إلى مواءمة الحدس البشري والقدرة على التكيف مع الدقة والاتساق الآليين.

ويختتم تصريحاته لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، بالإشارة إلى أن تسلل الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى قطاع الأمن يمثل استجابة مزدوجة – رد فعل على أزمة نقص العمالة المستمرة واستراتيجية استباقية لتحسين الفعالية الشاملة للصناعة.

وبينما يلوح شبح إزاحة الوظائف في الأفق، فإن الفوائد المصاحبة للأمن المعزز والكفاءة التشغيلية المتزايدة مقنعة للغاية ولا يمكن تجاهلها.

ومع تطور المشهد الأمني، يتعين على الشركات أن تتنقل في هذه الرحلة التحويلية بالتدبر، مما يضمن تعاون التكنولوجيا والعمالة البشرية بسلاسة لمواجهة التحديات الأمنية متعددة الأوجه في العالم المعاصر.

ومن خلال القيام بذلك، لا تستطيع صناعة الأمن احتضان المستقبل فحسب، بل يمكنها أيضًا دعم القوى العاملة لديها من خلال التغييرات العميقة التي تحرضها التكنولوجيا.

سكاى نيوز