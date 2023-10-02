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السلع التموينية: وصول 100 ألف طن سكر خام

10/2/2023 2:11:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن وصول باخرتين إلى مصر محملتين بـ100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

وأكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير وموسم البنجر في فبراير المقبلين.

يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت منذ أيام استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام موضحة أنه سيتم الوصول خلال الفترة المقبلة.

أ. ش. أ

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