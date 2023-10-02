السلع التموينية: وصول 100 ألف طن سكر خام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن وصول باخرتين إلى مصر محملتين بـ100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة.
وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.
وأكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير وموسم البنجر في فبراير المقبلين.
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت منذ أيام استيراد نحو 200 ألف طن سكر خام موضحة أنه سيتم الوصول خلال الفترة المقبلة.
أ. ش. أ
MENAFN02102023000202011048ID1107172569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.